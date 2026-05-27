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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nachtrag zu gesuchter, älteren Frau in Marienheide

Marienheide (ots)

Die von der Polizei gesuchte ältere Dame im Bereich der Innenstadt Marienheide wurde wohlbehalten angetroffen. Die Suchmaßnahmen wurden demnach eingestellt. Die 'vermisste' Frau erfreut sich bester Gesundheit.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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