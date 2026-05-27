POL-GM: Nachtrag zu gesuchter, älteren Frau in Marienheide

Gummersbach (ots) - Eine 84-jährige Gummersbacherin kaufte am Dienstag (26. Mai) zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr in einem Discountermarkt in der Krummenohler Straße ein. Während des Einkaufs rempelte ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann an. Als die Seniorin an der Kasse bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Oftmals sind es Situationen wie eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler, in denen Taschendiebe die Unaufmerksamkeit ...

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