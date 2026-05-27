Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Nachtrag zu gesuchter, älteren Frau in Marienheide
Marienheide (ots)
Die von der Polizei gesuchte ältere Dame im Bereich der Innenstadt Marienheide wurde wohlbehalten angetroffen. Die Suchmaßnahmen wurden demnach eingestellt. Die 'vermisste' Frau erfreut sich bester Gesundheit.
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