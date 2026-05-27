Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt
Radevormwald (ots)
Ein 52-jähriger Autofahrer aus Radevormwald beabsichtigte am Dienstag (26. Mai) gegen 11:25 Uhr, seinen Pkw zu wenden, und ließ sein Auto dazu auf der Kottenstraße rückwärts rollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 60-jährigen Fußgängerin aus Radevormwald, die in Richtung Hohenfuhrstraße unterwegs war. Die 60-Jährige kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.
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