Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Baucontainer aufgebrochen
Lindlar (ots)
Zwischen 15:15 Uhr am Freitag (22. Mai) und 06:30 Uhr am Dienstag haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Wiesenstraße einen Baucontainer aufgebrochen. Sie entwendeten einen Schlüsselkasten samt Inhalt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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