POL-GM: Baucontainer aufgebrochen

Radevormwald (ots) - Seit Montagabend (25. Mai) wird ein 80-Jähriger aus Radevormwald vermisst. Er verließ gegen 21:30 Uhr seine Wohnanschrift. Der Vermisste ist zeitweise desorientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der 80-Jährige ist circa 1,83 Meter groß, hat eine schlanke Statur, dunkel Augen und graues Haar. Vermutlich trägt er eine ...

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