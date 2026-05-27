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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Baucontainer aufgebrochen

Lindlar (ots)

Zwischen 15:15 Uhr am Freitag (22. Mai) und 06:30 Uhr am Dienstag haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Wiesenstraße einen Baucontainer aufgebrochen. Sie entwendeten einen Schlüsselkasten samt Inhalt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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