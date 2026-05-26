Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus
Nümbrecht (ots)
Im Zeitraum 16.05.2026 bis 25.05.2026 hebelten Unbekannte die Terrassentür eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der Höhenstraße auf. Aus dem Haus und aus einem auf dem Grundstück befindlichen Holzschuppen stahlen die Kriminellen diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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