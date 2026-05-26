Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrerin stürzt nach Überholvorgang
Bergneustadt (ots)
Am Montag (25. Mai) war eine 25-jährige Motorradfahrerin aus Bergneustadt mit ihrer Honda auf der Kölner Straße (B55) von Wiedenest in Richtung Bergneustadt unterwegs. Gegen 18 Uhr überholte sie unweit des Freibades ein vorausfahrendes Auto. Bei Wiedereinscheren touchierte sie den Bordstein einer Querungshilfe, stürzte und überschlug sich mehrmals. Die Zweiradfahrerin wurde schwer verletzt und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus.
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