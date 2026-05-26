POL-GM: Motorradfahrerin stürzt nach Überholvorgang

Wipperfürth (ots) - In der Zeit von Freitag (22. Mai) bis Sonntag schlugen Unbekannte die Scheibe eines Rolltores einer Lagerhalle in der Hansestraße ein. Die Kriminellen stiegen durch das Fenster in die Halle und öffneten das Rolltor. Aus der Halle stahlen sie einen dort abgestellten weißen Mercedes-Sprinter mit dem Kennzeichen GM-SN9000. Auf dem Fahrzeug sind grüne Streifen angebracht. Hinweise nimmt das ...

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