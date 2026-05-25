Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch am helllichten Tag
Lindlar (ots)
Am Samstag (23. Mai) hebelten Unbekannte zwischen 9 Uhr und 17 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Korbstraße auf. Die Kriminellen betraten das Haus und durchwühlten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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