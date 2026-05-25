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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch am helllichten Tag

Lindlar (ots)

Am Samstag (23. Mai) hebelten Unbekannte zwischen 9 Uhr und 17 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Korbstraße auf. Die Kriminellen betraten das Haus und durchwühlten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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