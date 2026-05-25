Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Mit Auto überschlagen
Marienheide (ots)
Ein 26-jähriger Gummersbacher war am Freitag (22. Mai) mit seinem Ford Focus auf der Hauerbergstraße von Siemerkusen in Richtung Marienheide unterwegs. Gegen 13:10 Uhr kam er nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Auto. Der Gummersbacher erlitt leichte Verletzungen.
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