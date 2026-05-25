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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit Auto überschlagen

POL-GM: Mit Auto überschlagen
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Marienheide (ots)

Ein 26-jähriger Gummersbacher war am Freitag (22. Mai) mit seinem Ford Focus auf der Hauerbergstraße von Siemerkusen in Richtung Marienheide unterwegs. Gegen 13:10 Uhr kam er nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Auto. Der Gummersbacher erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.05.2026 – 11:19

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