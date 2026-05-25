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POL-GM: Betrunken mit Auto überschlagen

POL-GM: Betrunken mit Auto überschlagen
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Gummersbach (ots)

Am Samstag (23. Mai) war ein 43-Jähriger aus Bergneustadt mit seinem Hyundai gegen 0:30 Uhr auf der Beustenbachstraße von Piene in Richtung der L729 unterwegs. Im Einmündungsbereich Beustenbachstraße/L729 überschlug er sich mit seinem Auto und landete auf dem Dach auf einer angrenzenden Wiese. Er konnte sich selbständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und erlitt leichte Verletzungen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er bei der Polizei eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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