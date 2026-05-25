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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Stüttem wurde am Samstag (23. Mai) ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 56-Jährige aus Viersen war mit seiner Triumph gegen 15:30 Uhr auf der L284 von Wipperfürth in Richtung Lindlar unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und überschlug sich anschließend. Während des Sturzes kollidierte der Viersener mit dem entgegenkommenden Volvo einer 34-Jährigen aus Düren. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die L284 war während der Unfallaufnahme bis ca. 16 Uhr voll gesperrt.

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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
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Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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