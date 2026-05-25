Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auffahrunfall in Holzwipper
Marienheide (ots)
Am Sonntag (24. Mai) war ein 44-jähriger Mann aus Kierspe mit seinem Quad auf der Straße "Wilbringhausen" in Richtung Marienheide unterwegs. Gegen 11:40 Uhr fuhr er auf den Renault eines 53-jährigen Kierspers auf, der verkehrsbedingt bremsen musste. Der Quadfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
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