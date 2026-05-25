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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall in Holzwipper

Marienheide (ots)

Am Sonntag (24. Mai) war ein 44-jähriger Mann aus Kierspe mit seinem Quad auf der Straße "Wilbringhausen" in Richtung Marienheide unterwegs. Gegen 11:40 Uhr fuhr er auf den Renault eines 53-jährigen Kierspers auf, der verkehrsbedingt bremsen musste. Der Quadfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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