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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tödlicher Alleinunfall bei Hückeswagen - Fahrzeug gerät in Vollbrand

L68, Hückeswagen (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der L68 zwischen den Ortschaften Hückeswagen-Scheideweg und Hückeswagen-Dörpfelderhöhe geriet am Montag (25.05.2026) ein Personenkraftwagen in Vollbrand. Die eingeklemmte Fahrzeugführerin verstarb noch im Fahrzeug. Eine 58-jährige Lindlarerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Landesstraße 68 aus Richtung Hückeswagen-Dörpfelderhöhe kommend in Fahrtrichtung Hückeswagen-Scheideweg. Kurz vor der Ortschaft Hückeswagen-Scheideweg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ersthelfer konnten die Verunfallte nicht aus dem Fahrzeug befreien und mussten sich aufgrund des Brandes zurückziehen. Trotz des umgehend verständigten Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr verstarb die Fahrzeugführerin noch an der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ist die Unfallörtlichkeit gesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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