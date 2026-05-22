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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ergänzung zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5836142 Vermisster tot aufgefunden

Marienheide (ots)

Der 56-Jährige, der seit dem 21.07.2024 aus der Klinik Marienheide vermisst wurde, ist am Montag (18. Mai) in einem Waldgebiet, unweit der Leppestraße, zwischen Himmerkusen und Marienheide, tot aufgefunden worden. Untersuchungen der Kölner Gerichtsmedizin haben gestern (21. Mai) die Identität zweifelsfrei bestätigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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