POL-GM: Ergänzung zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5836142 Vermisster tot aufgefunden

Wipperfürth (ots) - Zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr am Donnerstag (21. Mai) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Sanderhöhe" eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Ob etwas gestohlen wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. In der Sudetenlandstraße trieben Einbrecher am Donnerstag (21. Mai) zwischen 07:50 Uhr und ...

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