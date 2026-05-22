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POL-GM: Ergänzung zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5836142 Vermisster tot aufgefunden
Marienheide (ots)
Der 56-Jährige, der seit dem 21.07.2024 aus der Klinik Marienheide vermisst wurde, ist am Montag (18. Mai) in einem Waldgebiet, unweit der Leppestraße, zwischen Himmerkusen und Marienheide, tot aufgefunden worden. Untersuchungen der Kölner Gerichtsmedizin haben gestern (21. Mai) die Identität zweifelsfrei bestätigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.
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