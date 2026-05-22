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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Einbrüche in Wipperfürth

Wipperfürth (ots)

Zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr am Donnerstag (21. Mai) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Sanderhöhe" eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Ob etwas gestohlen wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. In der Sudetenlandstraße trieben Einbrecher am Donnerstag (21. Mai) zwischen 07:50 Uhr und 16:15 Uhr ihr Unwesen. Über ein Küchenfenster verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Haus und durchwühlten sämtliche Räume. Ob die Täter Beute machten, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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