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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle wollten in Kindergarten einbrechen

Waldbröl (ots)

In der Zeit von Freitag (15. Mai) bis Mittwoch versuchten Unbekannte vergeblich, mehrere Fenster eines Kindergartens im Birkenweg aufzuhebeln. Den Einbrechern gelang es nicht, ins Gebäude zu gelangen, und sie flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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