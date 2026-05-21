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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw fordert zwei Verletzte

Wiehl (ots)

Am Donnerstag (21. Mai) gegen 05:38 Uhr kam es auf der Forster Str. (L302) zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der 26-jährige Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Sattelzug auf der Forster Str. in Richtung Weiershagen. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer mit seinem Lkw auf Höhe des Weiershagener Friedhofs am Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort zunächst mit der Schutzplanke. Durch den Aufprall geriet der Lkw zurück auf die Fahrbahn und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem 45-jährigen Pkw-Fahrer aus Nümbrecht, der mit seinem Auto auf der L302 in Richtung Autobahn unterwegs war. Anschließend fuhr der Lkw weiter über einen Gehweg und kam schließlich an einem Baum zum stehen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden. Ein Unfallaufnahmeteam der Oberbergischen Polizei unterstützte bei Unfallaufnahme. Da sich die Bergung des Lkw aufwändig gestaltet, bleibt die L336 für mehrere Stunden gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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