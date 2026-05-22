Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bewaffneter Raubüberfall in Nümbrecht - Polizei bittet um Hinweise

Nümbrecht (ots)

Am Sonntag (3. Mai) kam es gegen 19 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf dem Zufahrtsweg zum Nümbrechter Aussichtsturm. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nun um Hinweise.

Was war passiert.

Ein 58-jähriger Mann aus Ense wurde von einer unbekannten Frau, über einer Messengerdienst, unter einem Vorwand zu einem Café, unweit des Nümbrechter Aussichtsturms gelockt. Kurz bevor er dort eintraf, musste er sein Auto, aufgrund einer heruntergelassenen Schranke, anhalten. Beim Verlassen seines Fahrzeugs traten zwei, mit Affenmasken maskierte, Männer aus einem Versteck heraus, und schlugen mit Baseballschlägern auf den Mann ein. Gleichzeitig wurde auf den 58-Jährigen ein Schuss mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Anschließend forderten die Kriminellen den Geschädigten auf, eine Flasche mit einer unbekannten Substanz zu trinken und Bargeld herauszugeben. Der 58-Jährige wurde durch die Tat nicht unerheblich verletzt. Die Unbekannten waren etwa 16-18 Jahre alt, 170-175 cm groß und schlank. Beide hatten eine helle Hautfarbe und trugen dunkle Oberbekleidung. Einer der Täter hatte gelockte Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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