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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Wipperfürth (ots)

In Egen wollte am Sonntag (24. Mai) ein 92-jähriger Wipperfürther, der mit seinem Pedelec aus Richtung Bever kam, nach links abbiegen. Dabei kam es gegen 15:35 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Kia eines 21-Jährigen aus Halver, der den Pedelec-Fahrer überholen wollte. Der 92-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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