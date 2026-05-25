Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Wipperfürth (ots)

In Egen wollte am Sonntag (24. Mai) ein 92-jähriger Wipperfürther, der mit seinem Pedelec aus Richtung Bever kam, nach links abbiegen. Dabei kam es gegen 15:35 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Kia eines 21-Jährigen aus Halver, der den Pedelec-Fahrer überholen wollte. Der 92-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

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