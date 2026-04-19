Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Brand im ehemaligen Krankenhaus

Hoher Sachschaden

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Zweibrücken (ots)

Am späten Samstagabend wurde ein Brand im ehemaligen evangelischen Krankenhaus entdeckt. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 22:15 Uhr in der Oberen Himmelsbergstraße ankamen, stellten diese eine starke Verrauchung im 1. Obergeschoss fest. Durch die Feuerwehr der Stadt Zweibrücken wurde in der Folge das gesamte Gebäude überprüft. Dabei stellten sie auf zwei Etagen starke Brandschäden fest. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber bereits wieder gelegt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf eine nicht näher bekannte siebenstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Ursache der Brandentstehung aufgenommen. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

An der Einsatzstelle arbeitete eine Großzahl von Einsatzkräften der Polizei Zweibrücken, des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr Zweibrücken zusammen. Zur abschließenden Belüftung des Gebäudes war auch eine Werksfeuerwehr aus dem benachbarten Homburg eingesetzt. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. |pizw

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