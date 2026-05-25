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POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich
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Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Kalsbach wurde am Sonntag (24. Mai) der Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt. Der 17-Jährige aus Marienheide war mit seinem Zweirad gegen 15:55 Uhr auf der Gummersbacher Straße (B256) von Kotthausen in Richtung Marienheide unterwegs. An der Einmündung B256/K46 kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 87-jährigen Gummersbachers, der von der untergeordneten K64 nach links auf die B256 abbiegen wollte. Der 17-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Audi des 87-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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