Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

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Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Kalsbach wurde am Sonntag (24. Mai) der Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt. Der 17-Jährige aus Marienheide war mit seinem Zweirad gegen 15:55 Uhr auf der Gummersbacher Straße (B256) von Kotthausen in Richtung Marienheide unterwegs. An der Einmündung B256/K46 kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 87-jährigen Gummersbachers, der von der untergeordneten K64 nach links auf die B256 abbiegen wollte. Der 17-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Audi des 87-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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