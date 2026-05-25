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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich
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Radevormwald (ots)

Am Samstag (23. Mai) kam es auf der Kreuzung L130/K6 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:45 Uhr war ein 59-jähriger Ford-Fahrer aus Radevormwald auf der K 6 von Remlingrade in Richtung Önkfeld unterwegs. An der Kreuzung L130/K6 wollte er die L130 überqueren und seine Fahrt in Richtung Önkfeld fortsetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot einer 21-Jährigen aus Radevormwald, die auf der bevorrechtigten L130 von Keilbeck in Richtung Karlshöh fuhr. Die Peugeot-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre 49-jährige Beifahrerin und der 46-jährige Beifahrer des 59-Jährigen wurden ebenfalls leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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