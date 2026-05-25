Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich
Radevormwald (ots)
Am Samstag (23. Mai) kam es auf der Kreuzung L130/K6 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:45 Uhr war ein 59-jähriger Ford-Fahrer aus Radevormwald auf der K 6 von Remlingrade in Richtung Önkfeld unterwegs. An der Kreuzung L130/K6 wollte er die L130 überqueren und seine Fahrt in Richtung Önkfeld fortsetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot einer 21-Jährigen aus Radevormwald, die auf der bevorrechtigten L130 von Keilbeck in Richtung Karlshöh fuhr. Die Peugeot-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre 49-jährige Beifahrerin und der 46-jährige Beifahrer des 59-Jährigen wurden ebenfalls leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
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