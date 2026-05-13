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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw beschädigt

In der Römerstraße in Laiz hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16 Uhr, offenbar mutwillig einen geparkten Pkw beschädigt. Durch die beiden Kratzer im Lack der Fahrerseite entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Sigmaringen

Kies verloren

Verlorener Kies hat am Dienstagvormittag auf der B 32 und der B 463 von Jungnau kommend über den Nollhof bis zur Abzweigung nach Stetten a. k M. zu Verkehrsbehinderungen geführt. In mehreren Kurven hatte der Fahrer eines Lkw gegen 11 Uhr die Ladung verloren und das Missgeschick erst beim Abzweig von der B 463 bemerkt. Mittels einer firmeneigenen Kehrmaschine wurde das Schüttgut im Anschluss wieder entfernt und die Fahrbahnen gereinigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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