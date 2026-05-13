Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrecher an Bäckereifiliale am Werk

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Einbrecher versucht sich Zutritt zu einer Bäckereifiliale im Schornreuteweg zu verschaffen. Er hebelte eine Schiebetür auf, konnte aber nach ersten Erkenntnissen vermutlich nicht ins Gebäude gelangen. Entwendet wurde nichts, allerdings verursachte der Einbrecher einen Schaden von mehreren tausend Euro an der Tür. Personen, die in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 4 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Auffahrunfall an Ampelanlage

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall vom Dienstag gegen 16 Uhr an einer Ampelanlage in der Meersburger Straße erlitten. Eine 26 Jahre alte VW-Lenkerin bemerkte beim Heranfahren an die Ampel zu spät, dass diese "rot" anzeigte. Sie fuhr auf einen wartenden Seat und schob diesen auf einen davorstehenden Ford. Die 37 Jahre alte Lenkerin des Ford klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen. Eine sofortige medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht notwendig. Der entstandene Schaden durch den Unfall beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Bad Wurzach

Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss war ein Autofahrer am frühen Mittwoch in der Marktstraße unterwegs. Eine Polizeistreife wurde gegen 1 Uhr auf den 25 Jahre alten Autofahrer aufmerksam, da er während der Fahrt mehrmals den Motor aufheulen ließ und zudem laut Musik abspielte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde schnell klar, dass der Lenker keinen gültigen Führerschein mehr besaß. Diesen musste er in der Vergangenheit wegen eines Verkehrsdelikts abgeben. Zudem stand der 25-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Neben einer Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Führerschein kommt nun auch eine Bußgeldanzeige auf den Mann zu.

Isny

Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Auf rund 32.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Kreuzung Maierhöfener Straße/Bufflerweg entstanden ist. Kurz nach 21.15 Uhr nahm eine 36 Jahre alte Golf-Fahrerin einem 70-jährigen Passat-Fahrer, der die Maierhöfener Straße entlangfuhr, die Vorfahrt. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich wurden die beiden Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Bad Waldsee

Mülleimerbrand ruft Feuerwehr auf den Plan

Wegen eines brennenden Mülleimers ist die Freiwillige Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch ausgerückt. Um Mitternacht sorgte offenbar glimmende Pappe für Rauch in dem Mülleimer in der Wurzacher Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die vorsorglich mit vier Fahrzeugen angerückt waren, löschten diese ab. Ein Schaden entstand nicht. Eine Straftat steht ebenfalls nicht im Raum.

Altshausen/ B 32

Unfall auf Bundesstraße

Drei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der B 32, Höhe Mendelbeuren gekommen ist. Ein 21 Jahre alter BMW-Lenker, der in Richtung Altshausen unterwegs war, kam kurz vor dem dreispurigen Bereich auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Daimler. Bei der Kollision verletzten sich der Unfallverursacher sowie der 31 Jahre alter Daimler-Fahrer und dessen 22-jähriger Beifahrer. Sie wurden noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt, mussten aber nicht in ein Klinikum gebracht werden. An den Autos entstand ein beträchtlicher Schaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 60.000 Euro belaufen dürfte. Abschleppdienste musste die Fahrzeuge abtransportieren. Auch die Feuerwehr war in Einsatz. Sie leitete den Verkehr aus und beseitigte ausgetretene Betriebsstoffe der Unfallwagen. Die B 32 war zur Unfallaufnahme eine gute Stunde gesperrt.

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