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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Grünkraut

Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Am Abend kam es auf der L335 zwischen Grünkraut und Rosenharz zu einem Verkehrsunfall, beim dem 3 Personen glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, befuhr der 25-jährige Fahrer eines Skoda Fabia von Grünkraut in Richtung Rosenharz und überholte einen Pkw. Danach verlor er in einer Linkskurve vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei schleuderte der Pkw in ein angrenzendes Feld. Entgegen einer Erstmeldung konnten sich die 4 Fahrzeuginsassen selbständig aus dem Pkw befreien und es wurde niemand herausgeschleudert. Die 3 Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der vierte Fahrzeuginsasse blieb unverletzt. Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst aus dem Feld geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca eineinhalb Stunden gesperrt. Inwiefern an dem landwirtschaftlich genutzten Feld ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Der am Pkw entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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