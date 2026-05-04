Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 19. Jobmesse Emsland in den Emslandhallen - Polizei informiert vor Ort über Karrierechancen

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Lingen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, und Sonntag, den 10.05.2026, findet in den Emslandhallen Lingen die 19. Jobmesse Emsland statt.

Veranstaltungsort:

Emslandhallen Lingen Lindenstraße 24a 49808 Lingen (Ems)

Öffnungszeiten:

- Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr

- Sonntag: 11:00 - 17:00 Uhr

Die Polizei ist auf der Messe ebenfalls vertreten und freut sich auf den direkten Austausch mit Besucherinnen und Besuchern. Am Stand 74 informieren wir umfassend über die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten in den Polizeiberuf.

Dabei stehen insbesondere folgende Themen im Fokus:

- Studium im Polizeivollzugsdienst

- Praktikumsmöglichkeiten

- Karriere- und Entwicklungsperspektiven im Polizeidienst

Unsere Kolleginnen und Kollegen beantworten gerne alle Fragen rund um den Polizeiberuf und geben authentische Einblicke in den Berufsalltag.

Lageplan Stand 74:

https://www.yumpu.com/de/embed/view/j8Z25Lg6QRNm7BCU

Weitere Informationen zur Messe:

https://jobmessen.de/de/emsland

Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher!

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