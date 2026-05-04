PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Ferienhaus - Täter scheitert

Haren (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:05 Uhr am Kaninchenweg in Haren zu einem versuchten Einbruch in ein Ferienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich gewaltsam Zutritt zu dem angemieteten Objekt zu verschaffen. Hierzu wurde die äußere Scheibe eines Fensters beschädigt. In das Gebäude gelangte der Täter jedoch nicht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 09:00

    POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf der B70 - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Am Sonntag, den 03.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr auf der B70 in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B70 aus Richtung Geeste kommend in Richtung Haren und nutzte die Abfahrt Schullendamm. Im Bereich der Rechtskurve des Abbiegestreifens kam das ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 08:55

    POL-EL: Nordhorn - Einkaufswagen beschädigt geparkten Pkw - Verursacher flüchtet

    Nordhorn (ots) - Am Sonntag, den 03.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Ringcenters am Stadtring in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter schwarzer BMW 5er durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt, indem ein Einkaufswagen gegen die rechte Fahrzeugseite ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren