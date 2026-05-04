Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Ferienhaus - Täter scheitert

Haren (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:05 Uhr am Kaninchenweg in Haren zu einem versuchten Einbruch in ein Ferienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich gewaltsam Zutritt zu dem angemieteten Objekt zu verschaffen. Hierzu wurde die äußere Scheibe eines Fensters beschädigt. In das Gebäude gelangte der Täter jedoch nicht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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