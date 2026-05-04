Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Serie von Mülltonnenbränden in der Nacht - Polizei prüft Tatzusammenhang

Lingen (ots)

In der Nacht zu Montag, den 04.05.2026, kam es im Bereich Lingen zu mehreren Bränden von Mülltonnen und Containern, die möglicherweise im Zusammenhang stehen.

Zwischen 02:30 Uhr und 03:21 Uhr wurden zunächst am Schwalbenweg mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Insgesamt wurden sieben Tonnen vollständig zerstört sowie zwei weitere beschädigt. Ein Anwohner konnte das Feuer zunächst selbst löschen, die Feuerwehr kontrollierte anschließend die Brandstelle.

Gegen 03:21 Uhr wurde ein weiterer Brand im Bereich der Birkenallee gemeldet. Vor einem Mehrparteienhaus geriet eine Restmülltonne in Brand und wurde vollständig zerstört. Zwei weitere Tonnen wurden durch das Feuer beschädigt. Anwohner wurden durch Einsatzkräfte gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Ebenfalls gegen 03:21 Uhr wurde im Nahbereich ein weiterer Brand festgestellt. Auf dem Gelände der Matthias-Claudius-Schule geriet ein Müllcontainer in Brand und brannte vollständig nieder.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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