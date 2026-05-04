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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Karnevalswagen brennt vollständig aus - Polizei sucht Hinweise

Haren (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2026, kam es gegen 23:08 Uhr auf einem Wirtschaftsweg nahe der niederländischen Grenze, im Bereich der Einmündung Hermann-Grönninger-Straße / Altenschloot in Haren, zu einem Brand.

Ein bislang unbekannter Meldender hatte einen brennenden Karnevalswagen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurde vollständig zerstört.

Hinweise auf einen Eigentümer liegen derzeit nicht vor. Die Freiwillige Feuerwehr Rütenbrock war vor Ort und konnte den Brand löschen.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung oder zum Eigentümer des Karnevalswagens geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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