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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Unbekannter zerkratzt Pkw - Zeugenaufruf

Einen Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagnachmittag in der Straße "Zum Döbel" verursacht. Der Unbekannte zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand das Heck eines Skoda, welcher rückwärts auf einem privaten Stellplatz eingeparkt stand. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Leitplanke

Mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss ein 20-Jähriger rechnen, der am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr auf der B31n betrunken einen Unfall verursacht hat. Der junge Mann war in Fahrtrichtung Stockach unterwegs und kam auf Höhe der Tierheimkreuzung nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der Leitplanke kollidierte. Während der Schaden an der Leitplanke auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird, entstand am Pkw des Mannes wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Weil die Atemalkoholmessung über ein Promille anzeigte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ein Abschleppdienst musste sich um das Fahrzeugwrack kümmern. Da der 20-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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