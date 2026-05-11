Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gefährliches Überholmanöver auf der B31 - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hat am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der B31 auf Höhe des Klärwerks einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Lindau, als ihm der Unbekannte, der gerade dabei war anderes Fahrzeug zu überholen, auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 33-Jährige nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei entstand an seinem Audi ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Da sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, bittet das Polizeirevier Friedrichshafen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07541 701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Berauschter Fahrer gleich zwei Mal angehalten

Unbelehrbar scheint ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer zu sein, der am Wochenende einer Streife gleich mehrfach aufgefallen ist. Am Samstagabend hielt ihn eine Streife in der Friedrichstraße an. Die Beamten stellten Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Drogen fest, was ein Vortest bestätigte. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Er widersetzte sich dieser Anordnung jedoch und fiel knapp zwei Stunden später erneut auf einem E-Scooter auf. Die Polizei stoppte den Mann und nahm ihn abermals mit zur Blutentnahme. Dagegen wehrte sich der 33-Jährige und leistete Widerstand, wodurch ein Polizist leicht verletzt wurde. Gegen den Fahrer wird nun nicht nur wegen der beiden Fahrten unter Drogeneinfluss, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Friedrichshafen

Gartenhütte in Vollbrand

Zu einem Brand einer Gartenhütte sind am frühen Sonntagmorgen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in den Kitzenwiesenweg ausgerückt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen. Die beiden Eigentümer, die gemeinsam mit zwei Kindern in der Hütte übernachtet hatten, bemerkten das Feuer rechtzeitig und konnten das Objekt unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig ab und konnte ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern. Die Eigentümer wurden vor Ort durch Rettungskräfte erstversorgt, eine weitere ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. An der Gartenhütte entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf rund 20.000 Euro belaufen dürfte. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer unmittelbar neben der Hütte im Bereich von Müllablagerungen aus. Hinweise auf eine Straftat liegen nach aktuellem Stand nicht vor.

Langenargen

Betrunken beim Ausparken kollidiert

Mit deutlich zu viel Alkohol im Blut hat ein 32-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz neben der L334 einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Rückwärtsausparken touchierte der Mann mit seinem Renault den Heckbereich eines parkenden Pkws. Während der polizeilichen Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem 32-Jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stelle zudem den Führerschein des Mannes sicher und ermittelt nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 5.000 Euro.

Überlingen / B 31

Unfallflucht nach Vorfahrtsmissachtung

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem rund 8.500 Euro Sachschaden entstand, hat ein bislang unbekannter Pkw-Lenker am Sonntagmittag auf der B31 bei Birnau beigetragen und danach das Weite gesucht. Der Unbekannte bog gegen 12 Uhr von der Birnau-Maurach Straße auf die Bundesstraße ein und missachtete dabei seine Wartepflicht. Er nutzte verbotswidrig den Linksabbiegestreifen der Gegenrichtung und drängte sich so in den fließenden Verkehr in Richtung Stockach. Ein herannahender, ebenfalls unbekannter Pkw-Fahrer bremste deshalb stark ab, woraufhin auch ein nachfolgender 40-jähriger Renault-Fahrer eine Vollbremsung einleitete. Eine 73-jährige Seat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Renault auf. Sowohl der Unfallverursacher als auch der erste abbremsende Pkw entfernten sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Überlingen bittet nun Zeugen, insbesondere den Fahrer des ersten bremsenden Autos, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Flucht vor Polizeikontrolle endet im Acker

Vor der Polizei geflüchtet ist ein 47-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße. Trotz deutlicher Stopp-Signale der Beamten beschleunigte der Mann seinen Wagen, schaltete das Licht aus und flüchtete in ein Wohngebiet. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf, verlor das Fahrzeug jedoch zunächst aus den Augen. Wenig später meldete ein Zeuge den Pkw in einem nahegelegenen Feld. Den Fahrer traf die Polizei in der Nähe an. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Lenker des dunklen Pkw auf einem Radweg gegen eine Regenrinne geprallt war. Sein Wagen war dabei so stark beschädigt worden, dass er nach etwa 200 Metern liegen blieb. Zudem besaß der 47-Jährige keinen Führerschein und auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet worden. Da ein Alkoholtest knapp 0,3 Promille ergab und der Verdacht auf Medikamenteneinfluss bestand, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Kennzeichendiebstahls ermittelt.

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