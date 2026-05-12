Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.05.2026

Kressbronn (Bodenseekreis) (ots)

Täter nach Wohnungseinbruchsdiebstahl festgenommen

Nach einem Wohnungseinbruch Mitte Februar in Kressbronn, bei dem ein Tresor mit hohem Beutewert gestohlen wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6217842), ist den Ermittlern der Kriminalpolizei ein entscheidender Durchbruch gelungen. Ein 58-jähriger Mann aus dem entfernten Bekanntenkreis der Wohnungsinhaberin steht zwischenzeitlich im dringenden Tatverdacht, gewaltsam in die Wohnung eingedrungen zu sein, während der Abwesenheit der Bewohner. Der Täter stahl seinerzeit zielgerichtet einen im Schlafzimmer gelagerten Stahltresor, in dem Bargeld und Goldschmuck im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags aufbewahrt wurden. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten der Kriminalpolizei Friedrichshafen nun zu dem 58-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Tatverdächtige am vergangenen Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den Untersuchungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 58-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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