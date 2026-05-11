Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Altreifen im Wald entsorgt - Polizei ermittelt

Ein aufmerksamer Bürger hat am vergangenen Sonntag im Wald zwischen Langenhardt und Rohrdorf eine große Menge entsorgter Altreifen entdeckt. Die Täter luden die etwa 100 Reifen offenbar bewusst im Wald ab, ohne sich um die Konsequenzen zu sorgen. Personen, die in der Sache Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Bad Saulgau

Exhibitionist auf Kinderspielplatz

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Polizei gegen einen 45 Jahre alten Mann, der sich am Sonntagnachmittag in unmittelbarer Nähe eines Kinderspielplatzes entblößt und onaniert haben soll. Zeugen beobachteten den Vorfall und wählten den Notruf. Wie die Polizei feststellte, war der Tatverdächtige deutlich betrunken. Er wurde für weitere Maßnahmen mit auf das Polizeirevier genommen. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Kriminalkommissariat in Sigmaringen.

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