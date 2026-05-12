Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter hat mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche (07.05.-08.05.) versucht, über eine Nebeneingangstür in die Bilharzschule einzubrechen. An dem Eingang wurden entsprechende Hebelspuren festgestellt. Die Tür hielt dem Angriff jedoch stand, sodass der Täter nicht in das Objekt gelangte. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Ostrach

Verteilerkasten brennt

Zu einem Brandeinsatz wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am späten Montagabend nach Burgweiler alarmiert. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts war gegen 22 Uhr im Stromverteilerkasten eines Fahrsilos ein Feuer ausgebrochen, das sich auch auf eine angrenzende Holzverkleidung ausdehnte. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und der Sachschaden dadurch geringgehalten werden. Dieser wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Mengen

Deutlich alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Rund 2,3 Promille hat der Atemalkoholtest bei einem 38-jährigen Autofahrer ergeben, den eine Polizeistreife im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend im Ortsgebiet angehalten hat. Die Beamten stellten bei dem Pkw-Lenker entsprechende Verdachtsmomente fest, die der Vortest bestätigte. Der 38-Jährige musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und sein Fahrzeug stehenlassen. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Bad Saulgau

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen zu einer Unfallflucht vom vergangenen Donnerstag sucht das Polizeirevier Bad Saulgau. Am 07.05.26 im Zeitraum zwischen 7.45 und 16.15 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem öffentlichen Parkplatz neben dem Bauhof in der Karlstraße abgestellten Audi A3. Er richtete dadurch an der hinteren rechten Stoßstangenseite einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Danach beging die oder der Unbekannte Unfallflucht. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Brennender Kompost löst Feuerwehreinsatz aus

Zum Brand eines Komposters rückten Feuerwehr und Rettungskräfte am Montagmorgen kurz nach 6.30 Uhr in den Robinienweg aus. Mutmaßlich nicht vollständig erkaltete Asche vom Grillen des Vortags hatte den Abfall entzündet. Die Flammen konnten vom Eigentümer noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte gelöscht werden, sodass diese nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen mussten. Ob Sachschaden entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

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