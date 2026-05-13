Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrgast stürzt in Linienbus - Seniorin verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls vom Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr in der Ailinger Straße. Ein 50-jähriger Busfahrer hielt an der Haltestelle auf Höhe des Bodenseecenters an um eine 77-jährige Seniorin zusteigen zu lassen. Bevor die Frau mit ihrem Rollator einen Sitzplatz einnehmen konnte, fuhr der Busfahrer an, woraufhin die Seniorin das Gleichgewicht verlor. Sie stürzte rücklings gegen eine Glasscheibe im Innenraum des Busses, die durch den Aufprall zerbrach. Die Seniorin verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Busfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Meckenbeuren

Vorfahrtsunfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung der Pestalozzistraße in die Seestraße. Ein 56-jähriger Opel-Fahrer wollte von der Pestalozzistraße auf die Seestraße einfahren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Seat einer 61-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der 56-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen.

Überlingen

Trotz Warnung betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Dienstagabend eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingehandelt, nachdem er zuvor bereits am Bahnhof Nußdorf aufgefallen war. Die Polizei wurde zunächst gegen 20.30 Uhr gerufen, da der Mann dort mit Bahnmitarbeitern in Streit geraten war und sein Fahrrad in deren Richtung geworfen hatte. Da die Beamten bei der Kontrolle eine deutliche Alkoholisierung von rund 1,6 Promille feststellten, untersagten sie ihm die Weiterfahrt und belehrten ihn eindrücklich. Nur eine Stunde später beobachtete eine Streife den Mann jedoch, wie er in deutlichen Schlangenlinien auf seinem Rad in Richtung Stadtmitte fuhr. Die Beamten stoppten den 61-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Um weitere Fahrten zu verhindern, wurde das Fahrrad sichergestellt.

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