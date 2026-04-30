Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Gemeldeter Dachstuhlbrand erweist sich als brennendes Laub in einer Dachrinne

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sonsbeck (ots)

Donnerstag, 30.04.2026, 09:52 Uhr, Einsatz 018/2026 - Ein gemeldeter Dachstuhlbrand stellte sich zum Glück als relativ harmlos heraus. In einer Dachrinne wurde brennendes Laub gefunden und abgelöscht. Personen wurden nicht verletzt.

Am Donnerstagvormittag wurden die Einheiten Sonsbeck und Hamb, die Drehleiter der Feuerwehr Xanten sowie die Polizei mit dem Meldebild "B3 Dachstuhlbrand" zur Hochstraße gerufen. An einem dortigen zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshaus mit ausgebautem Dachgeschoss hatten Passanten eine Rauchentwicklung an der Dachkante bemerkt und den Notruf 112 gewählt.

Da zunächst unklar war, ob alle Bewohner das Gebäude verlassen hatten, setzte die Feuerwehr zwei Trupps unter Atemschutz zur Kontrolle der Wohnungen ein und bereitete einen Löschangriff vor. Parallel wurde die Drehleiter der Feuerwehr Xanten in Stellung gebracht, um den Bereich der Rauchentwicklung von außen zu erkunden.

Hierbei konnte schnell festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung von brennendem Laub in der Dachrinne stammte. Die Dachrinne wurde gereinigt und das Laub abgelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden, auch am Gebäude entstand kein größerer Schaden. Der Einsatz der Feuerwehr auf der Hochstraße konnte nach gut 30 Minuten beendet werden, es folgten Aufräumarbeiten.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Hochstraße im Bereich der Einsatzstelle komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren ca. 40 Feuerwehrkräfte aus Sonsbeck, Hamb und Xanten. Nach Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft war der Einsatz gegen 11:30 Uhr endgültig beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell