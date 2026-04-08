Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Verrauchter Keller nach Entstehungsbrand - Rauchwarnmelder wecken schlafende Bewohner rechtzeitig

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Sonsbeck (ots)

Mittwoch, 08.04.2026, 03:35 Uhr, Einsatz 015/2026 - Ein Entstehungsbrand in einem Keller wurde von einem der Bewohner mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Einheit Labbeck kontrollierte und belüftete anschließend das Wohnhaus. Ein Bewohner wurde wegen eingeatmeten Rauchs in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Einheit Labbeck mit dem Stichwort "B1 Gelöschtes Feuer" zu einem Wohngebäude an der Straße Wyfeld gerufen. Dort war es im Keller zu einem Brand an einer elektrischen Anlage gekommen.

Die Bewohner waren durch die im Gebäude installierten Rauchwarnmelder geweckt worden und konnten sich mitsamt ihrer Haustiere rechtzeitig in Sicherheit bringen. Einem Bewohner war es außerdem gelungen, den Entstehungsbrand mit einem vorhandenen Feuerlöscher erfolgreich zu bekämpfen.

Da zwei der Bewohner Rauch eingeatmet hatten, wurde der Rettungsdienst nachgefordert. Dieser transportierte eine der Personen zur Abklärung und weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Einheit Labbeck kontrollierte den Brandbereich im Keller mit Wärmebildkamera und Kleinlöschgerät. Da die Kellerräume verraucht waren, wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt.

Durch das Brandereignis war außerdem die Heizungsanlage im Keller beschädigt worden, sodass mehrere hundert Liter heißes Wasser langsam ausliefen. Zur Vermeidung weiterer Schäden wurde die Heizungsanlage abgeschaltet und der Heizwassertank kontrolliert entleert.

Nach knapp einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben werden. Die Einheit Labbeck war mit 10 Einsatzkräften tätig.

Der Einsatz verdeutlicht ein weiteres Mal, wie Rauchwarnmelder Leben retten, indem sie anwesende Personen frühzeitig auf einen sich entwickelnden Brand aufmerksam machen. Im Schlaf kann der Mensch die sich ausbreitenden, hochgiftigen Rauchgase nicht wahrnehmen. Bereits wenige Atemzügen können dann zur Bewusstlosigkeit führen.

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