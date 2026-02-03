PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 02.02.2026, gegen 19.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Altenkirchen, Kölner Straße, einen 43-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Beschuldigte bereits mehrfach wegen dieses Deliktes aufgefallen ist, erfolgte die Sicherstellung des von ihm benutzten Fahrzeuges. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 03.02.2026 – 07:53

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Hamm (Sieg) (ots) - Bereits am Samstag, 31.01.2026, ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr in Hamm (Sieg), Marktzentrum, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit einem abgestellten Pkw Nissan. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 07:32

    POL-PDNR: Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss

    Alsdorf (ots) - Am 02.02.2026 führte eine Streife der PI Betzdorf gegen 16 Uhr in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle mit einem PKW Ford durch. Dabei ergaben sich bei der 34-jährigen Fahrzeugführerin Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Die Frau räumte den Konsum verschiedener, u. a. auch sog. harter Betäubungsmittel ein, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 01:48

    POL-PDNR: Zeugenaufruf - Trunkenheitsfahrt

    Dierdorf (ots) - Am 02.02.2026 gegen 22:50 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus ein unsicher geführtes Fahrzeug, hier ein Camper/Van mit belgischer Zulassung, gemeldet, welches unsicher auf der L 258 von der Anschlussstelle BAB 3 in Richtung Dierdorf geführt wird. Nach Angaben des Mitteilers, sei das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren und zeigte ein auffälliges Fahrverhalten. Zu diesem Zeitpunkt seien auch ...

    mehr
