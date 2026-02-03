Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf - Trunkenheitsfahrt

Dierdorf (ots)

Am 02.02.2026 gegen 22:50 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus ein unsicher geführtes Fahrzeug, hier ein Camper/Van mit belgischer Zulassung, gemeldet, welches unsicher auf der L 258 von der Anschlussstelle BAB 3 in Richtung Dierdorf geführt wird. Nach Angaben des Mitteilers, sei das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren und zeigte ein auffälliges Fahrverhalten. Zu diesem Zeitpunkt seien auch andere Fahrzeuge entgegengekommen. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzten.

Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte beim Fahrzeugführer im Anschluss ein Atemalkoholwert von über zwei Promille feststellen. Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und weitere Maßnahmen eingeleitet.

