Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinwirkung
Flammersfeld (ots)
Am Sonntag, 01.02.2026, gegen 20.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Flammersfeld, Rheinstraße, einen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin erfolgte die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens.
