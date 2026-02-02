Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus

Straßenhaus (ots)

Am Montag dem 02.02.2026, ereignete sich in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Reiweg Straßenhaus, Höhe der Hausnummer 23. Hierbei wurde ein geparkter PKW beschädigt. Aufgrund des Schadenbildes könnte es sich bei dem Verursacher um einen Transporter mit Ladefläche oder Anhänger gehandelt haben. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

