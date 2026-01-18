LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt
Greiz (ots)
Greiz. Am frühen Samstagmorgen, den 17.01.2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 01:15 Uhr in Greiz-Hohndorf einen PKW, Seat feststellen und diesen folglich einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,00 Promille ergab. Aufgrund dessen wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und gegen diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <MS>
