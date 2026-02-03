Dierdorf (ots) - Am 02.02.2026 gegen 22:50 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus ein unsicher geführtes Fahrzeug, hier ein Camper/Van mit belgischer Zulassung, gemeldet, welches unsicher auf der L 258 von der Anschlussstelle BAB 3 in Richtung Dierdorf geführt wird. Nach Angaben des Mitteilers, sei das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren und zeigte ein auffälliges Fahrverhalten. Zu diesem Zeitpunkt seien auch ...

