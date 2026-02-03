PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Hamm (Sieg) (ots)

Bereits am Samstag, 31.01.2026, ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr in Hamm (Sieg), Marktzentrum, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit einem abgestellten Pkw Nissan. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02691 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

