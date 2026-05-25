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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall in Alperbrück

Wiehl (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Alperbrück wurde am Freitag (22. Mai) ein 61-jähriger Wiehler leicht verletzt. Gegen 16:30 Uhr war ein 19-Jähriger aus Nümbrecht mit seinem Mercedes-Vito auf der L336 von Bielstein in Richtung Wiehl unterwegs. In Höhe der Kreuzung L336/Mühlhausener Straße fuhr er auf den BMW des Wiehlers auf, der vor der Kreuzung verkehrsbedingt angehalten hatte. Der 61-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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