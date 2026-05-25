Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelec aus Keller gestohlen
Wipperfürth (ots)
Zwischen 18 Uhr am Samstag (23. Mai) und 14:30 Uhr am Sonntag hebelten Unbekannte die Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der "Untere Straße" auf und stahlen ein schwarzes Pedelec des Herstellers "Cannondale", Typ "Moterra NEO Carbon 3+". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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