POL-GM: Pedelec aus Keller gestohlen

Wiehl (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Alperbrück wurde am Freitag (22. Mai) ein 61-jähriger Wiehler leicht verletzt. Gegen 16:30 Uhr war ein 19-Jähriger aus Nümbrecht mit seinem Mercedes-Vito auf der L336 von Bielstein in Richtung Wiehl unterwegs. In Höhe der Kreuzung L336/Mühlhausener Straße fuhr er auf den BMW des Wiehlers auf, der vor der Kreuzung verkehrsbedingt angehalten hatte. Der 61-Jährige kam mit ...

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