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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mercedes-Sprinter aus Lagerhalle gestohlen

Wipperfürth (ots)

In der Zeit von Freitag (22. Mai) bis Sonntag schlugen Unbekannte die Scheibe eines Rolltores einer Lagerhalle in der Hansestraße ein. Die Kriminellen stiegen durch das Fenster in die Halle und öffneten das Rolltor. Aus der Halle stahlen sie einen dort abgestellten weißen Mercedes-Sprinter mit dem Kennzeichen GM-SN9000. Auf dem Fahrzeug sind grüne Streifen angebracht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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