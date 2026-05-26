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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer kommt von der Straße ab

Reichshof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schemmerhausen wurde am Montag (25. Mai) ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 46-jährige Gummersbacher war mit seiner Harley-Davidson gegen 17:15 Uhr auf der Schemmerhausener Straße (L148) in Richtung Sotterbach unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Sotterbach auf die B256 verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Straße ab, touchierte die Leitplanke und rutschte anschließend über die Fahrbahn. Er und seine 46-jährige Sozia kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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