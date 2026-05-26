Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer kommt von der Straße ab
Reichshof (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Schemmerhausen wurde am Montag (25. Mai) ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 46-jährige Gummersbacher war mit seiner Harley-Davidson gegen 17:15 Uhr auf der Schemmerhausener Straße (L148) in Richtung Sotterbach unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Sotterbach auf die B256 verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Straße ab, touchierte die Leitplanke und rutschte anschließend über die Fahrbahn. Er und seine 46-jährige Sozia kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
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