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POL-GM: Ergänzung zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6281986 Vermisster 80-Jähriger aus Radevormwald wohlbehalten aufgefunden
Radevormwald / Schwelm (ots)
Der 80-Jährige, der seit Montagabend (25. Mai) aus Radevormwald vermisst wurde, ist am Dienstagnachmittag (26. Mai) gegen 16:10 Uhr im Schwelmer Stadtgebiet wohlbehalten angetroffen worden. Ein Zeuge, der aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung auf den Fall aufmerksam geworden war, hatte den Vermissten unweit eines Imbissstandes entdeckt und die Polizei informiert.
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