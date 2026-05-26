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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ergänzung zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6281986 Vermisster 80-Jähriger aus Radevormwald wohlbehalten aufgefunden

Radevormwald / Schwelm (ots)

Der 80-Jährige, der seit Montagabend (25. Mai) aus Radevormwald vermisst wurde, ist am Dienstagnachmittag (26. Mai) gegen 16:10 Uhr im Schwelmer Stadtgebiet wohlbehalten angetroffen worden. Ein Zeuge, der aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung auf den Fall aufmerksam geworden war, hatte den Vermissten unweit eines Imbissstandes entdeckt und die Polizei informiert.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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