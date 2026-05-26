Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung - 80-Jähriger vermisst

Radevormwald (ots)

Seit Montagabend (25. Mai) wird ein 80-Jähriger aus Radevormwald vermisst. Er verließ gegen 21:30 Uhr seine Wohnanschrift. Der Vermisste ist zeitweise desorientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der 80-Jährige ist circa 1,83 Meter groß, hat eine schlanke Statur, dunkel Augen und graues Haar. Vermutlich trägt er eine rot-orangene Steppjacke, ein schwarzes T-Shirt mit bunten Applikationen, eine helle Jeanshose sowie dunkelblaue Schuhe. Weitere Informationen und Fotos des 80-Jährigen finden Sie auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/204685 Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02261 81990.

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