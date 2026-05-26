PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung - 80-Jähriger vermisst

Radevormwald (ots)

Seit Montagabend (25. Mai) wird ein 80-Jähriger aus Radevormwald vermisst. Er verließ gegen 21:30 Uhr seine Wohnanschrift. Der Vermisste ist zeitweise desorientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der 80-Jährige ist circa 1,83 Meter groß, hat eine schlanke Statur, dunkel Augen und graues Haar. Vermutlich trägt er eine rot-orangene Steppjacke, ein schwarzes T-Shirt mit bunten Applikationen, eine helle Jeanshose sowie dunkelblaue Schuhe. Weitere Informationen und Fotos des 80-Jährigen finden Sie auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/204685 Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 10:00

    POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Nümbrecht (ots) - Im Zeitraum 16.05.2026 bis 25.05.2026 hebelten Unbekannte die Terrassentür eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der Höhenstraße auf. Aus dem Haus und aus einem auf dem Grundstück befindlichen Holzschuppen stahlen die Kriminellen diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 10:00

    POL-GM: Motorradfahrer kommt von der Straße ab

    Reichshof (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Schemmerhausen wurde am Montag (25. Mai) ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 46-jährige Gummersbacher war mit seiner Harley-Davidson gegen 17:15 Uhr auf der Schemmerhausener Straße (L148) in Richtung Sotterbach unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Sotterbach auf die B256 verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Straße ab, touchierte die Leitplanke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren