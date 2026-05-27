Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fahndung nach vermisster, älteren Frau in Marienheide
Marienheide (ots)
Die Polizei sucht im Bereich des Stadtkerns Marienheide eine 87-jährige Frau, die von der Innenstadt in unbekannte Richtung unterwegs ist. Beschrieben wir die Frau wie folgt:
- 87 Jahre alt - graues, mittellanges Haar - zierliche Statur - 1,66m groß - Kleidung: blau gemusterte Bluse - blaue Jeans.
Die vermisste Frau wird als kontaktfreudig beschrieben. Sollte die Dame angetroffen oder gesehen werden, bitte die Polizei über die 110 informieren.
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