Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahndung nach vermisster, älteren Frau in Marienheide

Marienheide (ots)

Die Polizei sucht im Bereich des Stadtkerns Marienheide eine 87-jährige Frau, die von der Innenstadt in unbekannte Richtung unterwegs ist. Beschrieben wir die Frau wie folgt:

- 87 Jahre alt - graues, mittellanges Haar - zierliche Statur - 1,66m groß - Kleidung: blau gemusterte Bluse - blaue Jeans.

Die vermisste Frau wird als kontaktfreudig beschrieben. Sollte die Dame angetroffen oder gesehen werden, bitte die Polizei über die 110 informieren.

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