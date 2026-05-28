Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kinder bei Verkehrsunfällen in Gummersbach verletzt

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (27. Mai) wurde in Gummersbach ein 11-jähriger Junge leicht verletzt. Er war gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße "Am Wiedenhof" unterwegs, als er von dem Skoda eines 64-jährigen Gummersbachers erfasst wurde, der rückwärts aus seiner Grundstückseinfahrt auf die Straße fuhr. Das Kind kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Ebenfalls am Mittwoch (27. Mai) wurde ein 11-jähriger Junge von einem anfahrenden Linienbus erfasst. Das Kind wollte gegen 15:40 Uhr den Bus an der Bushaltestelle in der La-Roche-sur-Yon-Straße erreichen. Dieser hatte aber bereits die Türen geschlossen, und fuhr aus der Busbucht in den fließenden Verkehr. Dabei erfasste er den Jungen mit dem Heck des Busses, der daraufhin stürzte. Der Busfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der 11-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ob der Busfahrer den Unfall bemerkt hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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