Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher steigen in Rathaus ein
Bergneustadt (ots)
In der Nacht von Dienstag (26. Mai) auf Mittwoch war das Bergneustädter Rathaus das Ziel von Einbrechern. Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr gelangten die Kriminellen über ein Baugerüst ins erste Obergeschoss und hebelten dort ein Fenster auf. Sie durchsuchten die Büroräume und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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