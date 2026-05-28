POL-GM: Einbrecher steigen in Rathaus ein

Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (27. Mai) wurde in Gummersbach ein 11-jähriger Junge leicht verletzt. Er war gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße "Am Wiedenhof" unterwegs, als er von dem Skoda eines 64-jährigen Gummersbachers erfasst wurde, der rückwärts aus seiner Grundstückseinfahrt auf die Straße fuhr. Das Kind ...

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