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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher steigen in Rathaus ein

Bergneustadt (ots)

In der Nacht von Dienstag (26. Mai) auf Mittwoch war das Bergneustädter Rathaus das Ziel von Einbrechern. Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr gelangten die Kriminellen über ein Baugerüst ins erste Obergeschoss und hebelten dort ein Fenster auf. Sie durchsuchten die Büroräume und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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